Решите уравнение (x+4)(x-3)+(x-5)(x+4)=0
Алгебра
Решите уравнение (x+4)(x-3)+(x-5)(x+4)=0
Ответ(ы):
Гость:
(х-5)(х+4)(х+5)=1320 х-5 и х+5 х+4=1320 х=1320:4 х=330
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