|x-1|=1,5 верно или не верно ?

Алгебра
|x-1|=1,5 верно или не верно ?
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Ответ(ы):
Гость:
Да всё верно и правильно
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