Текст составить как я с другом иду в магазин за одеждой. В чем удобно? Какой магази?? пойду.
Қазақ тiлi
Текст составить как я с другом иду в магазин за одеждой. В чем удобно? Какой магази?? пойду.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я с другом иду в магазин за одеждой.Мы идём покупать Джонси.Мы идём в магазин зара
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