Тело брошенное с балкона многоэтажного дома массой 0,5 кг с высоты 5 м, падало со средним ускорением 8 м/с2. Найти изменение импульса тела? Каковы импульс силы тяжести и силы сопротивления за время полета? Срочно решите((((
Физика
Тело брошенное с балкона многоэтажного дома массой 0,5 кг с высоты 5 м, падало со средним ускорением 8 м/с2. Найти изменение импульса тела? Каковы импульс силы тяжести и силы сопротивления за время полета? Срочно решите((((
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m=0,5кг h=5м а=8м/с² ------------- ΔР-? Решение: ΔР=mΔ∨,∨²=2аh,так как ∨₀=0, то
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