Тело брошенное с балкона многоэтажного дома массой 0,5 кг с высоты 5 м, падало со средним ускорением 8 м/с2. Найти изменение импульса тела? Каковы импульс силы тяжести и силы сопротивления за время полета? Срочно решите((((

Физика

Тело брошенное с балкона многоэтажного дома массой 0,5 кг с высоты 5 м, падало со средним ускорением 8 м/с2. Найти изменение импульса тела? Каковы импульс силы тяжести и силы сопротивления за время полета? Срочно решите((((

Автор: Гость