Тело бросили с земли под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью =40м/с. ??аков модуль перемещения через 2 с?

Физика
Тело бросили с земли под углом 30 градусов к горизонту с начальной скоростью =40м/с. ??аков модуль перемещения через 2 с?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формулам я тебе решать не буду - это слишком долго . А суть передам. Найдём "игрековую" скорость вверх 40*√3/2 = 34,6 м/с. Отсюда время полёта до высшей точки 3,46 с. За 2 с высота подъёма h = 34,6*2 - 9,8*2²/2 = 49,4 м. "Иксовая" скрость 20 м/с и путь s = 20*2 = 40 м. Наконец, по теореме Пифагора ...
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