Тело массой 2 кг движется так, что его координаты y и z изменяются во времени. Зависимость y(t) задана соотношением у = В1t + C1t^2, зависимость z(t) определяется выражением z = В2t - C2t^2, где В1 = 2 м/с; С1 = 4 м/с2; В2 = 1 ...
Физика
Тело массой 2 кг движется так, что его координаты y и z изменяются во времени. Зависимость y(t) задана соотношением у = В1t + C1t^2, зависимость z(t) определяется выражением z = В2t - C2t^2, где В1 = 2 м/с; С1 = 4 м/с2; В2 = 1 м/с; С2 = 2 м/с2. Определите кинетическую энергию тела в конце третьей секунды движения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это ну как я тебе поясню , это просто одним тупым словом ЛЕГОТНЯ - ТЫ РЕШИТЬ НЕ МОЖЕШЬ? вот LOL
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