Смешали 300 мл 2м и 200 мл 8м серной кислоты. Найти молярную концентрацию полученного ??аствора.
Химия
Смешали 300 мл 2м и 200 мл 8м серной кислоты. Найти молярную концентрацию полученного ??аствора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.3 л*2 моль/л = 0,6 моль 0,2 л*8 моль/л = 1,6 моль объем р-ра=0,3 л + 0,2 л = 0,5 л к-во H2SO4 = 0,6 моль + 1,6 моль = 2,2 моль См (H2SO4) = 2,2 моль/0,5 л =4,4 моль/л Ответ: 4,4М
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