Прочитай выразительно... Ветерок спросил, пролетая:Отчего ты, рожь золотая? А в отв??т колоски шелестят: золотые руки растят..... Подумай,что обозначает слово золотой. Вот некоторые значения этого слова: 1)сделанный из золота,д...
Русский язык
Прочитай выразительно... Ветерок спросил, пролетая:Отчего ты, рожь золотая? А в отв??т колоски шелестят: золотые руки растят..... Подумай,что обозначает слово золотой. Вот некоторые значения этого слова: 1)сделанный из золота,драгоценного металла жёлтого цвета.2)цвета золота,блестяще-жёлтого цвета. 3)прекрасный замечательный,умелый. Какие из этих значений ты выберешь,чтобы объяснить выражение Золотая рожь,Золотые руки? Найди в стихотворении диалог:предложение -вопрос ветерка и предлодение-ответ колосков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трудолюбивые, заботливые, значит выбираем цифру 3. диалог - Отчего ты, рожь золотая? - золотые руки растят.....
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