Выписать из текста только предложения с согласованными определениями : Я уже с??азал, что каждая новая постановка сближала меня с каким-нибудь замечательным русским художником. «Псковитянка»1 сблизила меня с Виктором Васнецо...

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Выписать из текста только предложения с согласованными определениями : Я уже с??азал, что каждая новая постановка сближала меня с каким-нибудь замечательным русским художником. «Псковитянка»1 сблизила меня с Виктором Васнецовым, вообще питавшим ко мне сердечное расположение. Его витязи и богатыри, воскрешающие самую атмосферу Древней Руси, вселяли в меня ощущение великой мощи и дикости – физической и духовной. От творчества Виктора Васнецова веяло «Словом о полку Игореве». Незабываемы на могучих конях эти суровые, нахмуренные витязи, смотрящие из-под рукавиц вдаль Замечателен был у Виктора Васнецова дом, самим им выстроенный на одной из Мещанских улиц Москвы. Нечто среднее между современной крестьянской избой и древним княжеским теремом. Не из камней сложен – дом был срублен из дерева. Внутри не было ни мягких кресел, ни кушеток, ни бержеров. Вдоль стен сурово стояли дубовые, простые скамьи, в середине стоял дубовый, крепко слаженный стол

Автор: Гость