7речень про малыну 1клас
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7речень про малыну 1клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Малина розте у нашому садочку. це дуже сладка ягіда. а ще вона маэ казковий аромат. я дуже люблю ласивати цю ягоду влітку. іноді до мене приходять друзі і я пригощаю іх малиною також. ще я полюбляю бабусини вареники з малиною. а взимку мені подобаэться пити малиновий чай.
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