7речень про малыну 1клас

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Малина розте у нашому садочку. це дуже сладка ягіда. а ще вона маэ казковий аромат. я дуже люблю ласивати цю ягоду влітку. іноді до мене приходять друзі і я пригощаю іх малиною також. ще я полюбляю бабусини вареники з малиною. а взимку мені подобаэться пити малиновий чай.