Какова примерно была длина мангуста , если он был на 1 м 17 см короче кобры? высчитай , используя данные текста учти что фут это английская мера длины , равная примерно 30 см

Математика

Какова примерно была длина мангуста , если он был на 1 м 17 см короче кобры? высчитай , используя данные текста учти что фут это английская мера длины , равная примерно 30 см

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