Какова примерно была длина мангуста , если он был на 1 м 17 см короче кобры? высчитай , используя данные текста учти что фут это английская мера длины , равная примерно 30 см
Математика
Какова примерно была длина мангуста , если он был на 1 м 17 см короче кобры? высчитай , используя данные текста учти что фут это английская мера длины , равная примерно 30 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+30=47 (см) длина мангуста 47-1=46 (см) длина кобры 46+47+46+47=186 (см)- периметр равна Ответ:186 (см) - периметр равна мангуста и кобры
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