Пожалуйста помагите где могу решить
Математика
Пожалуйста помагите где могу решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35*12=420(руб.) - С1 2)45*7=315(руб.) - С2 3)420-315=105(руб.) - С1>С2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Переведите,пожалуйста You won't have to stay in Sidney long to see that it's a city in love with the water and you won't have to go far if you fe...
Окружающий мир
Почему одни растения могут распространяться таким способом как описано в тексте ?? другие не могут? в ответе приведи два свойства которыми должны о...
Алгебра
Помогите пожалуйста!Очень нужно и срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1)Преобразуйте выражение в многочлен стандартного вида в)-6(5m-n)² ...
Русский язык