Пожалуйста помогите с 9 номером!!! Мне завтра тетрадь сдавать!!! Заранее спасибо:)
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Пожалуйста помогите с 9 номером!!! Мне завтра тетрадь сдавать!!! Заранее спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Они ещё очень долго разговаривали об этом удивительном чуде. 2. Этой удивительной женщине стоит подарить шикарный букет цветов.
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