!!!Подскажите пожалуйста стих - рекламу о вязанных крючком розах!!!

Черчение
!!!Подскажите пожалуйста стих - рекламу о вязанных крючком розах!!!
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Автор: Гость
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Гость:
О роза мая понил я мног зна о стехах
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