Каким вы представляете царевича Иоанна. Князь Серебряный
Литература
Каким вы представляете царевича Иоанна. Князь Серебряный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я его представляю так- он богатый у него все в серебре и он очень знаменит
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