Как из ацетата Na получить 2-метилбутен-2? Знаю, что не в одну стадию. Помогите решить, пожалуйста

Химия

Как из ацетата Na получить 2-метилбутен-2? Знаю, что не в одну стадию. Помогите решить, пожалуйста

Автор: Гость