Как из ацетата Na получить 2-метилбутен-2? Знаю, что не в одну стадию. Помогите решить, пожалуйста
Химия
Как из ацетата Na получить 2-метилбутен-2? Знаю, что не в одну стадию. Помогите решить, пожалуйста
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