Может ли основа слова состоять только из корня? а) Нет,в основе обязательно должн?? быть суффикс или приставка. б) Да,если в слове нет приставки и суффикса.
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Может ли основа слова состоять только из корня? а) Нет,в основе обязательно должн?? быть суффикс или приставка. б) Да,если в слове нет приставки и суффикса.
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Б....................
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