Может ли основа слова состоять только из корня? а) Нет,в основе обязательно должн?? быть суффикс или приставка. б) Да,если в слове нет приставки и суффикса.

Русский язык

Может ли основа слова состоять только из корня? а) Нет,в основе обязательно должн?? быть суффикс или приставка. б) Да,если в слове нет приставки и суффикса.

Автор: Гость