2 В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Катя зачеркнула последнее предложение в домашнем задании?» 1) ... Ленский, придавленный подчинительными союзами, как кирпи...

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2 В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос: «Почему Катя зачеркнула последнее предложение в домашнем задании?» 1) ... Ленский, придавленный подчинительными союзами, как кирпичами, взывал к моей совести. 2) И тут мне подумалось: в конце концов, Ленский - всего лишь литературный герой, плод фантазии Пушкина. 3) ...Как мне смотреть в глаза писателям, даже если они всего лишь бронзовые памятники, когда я обижаю их литературных героев, которые ничем передо мной не виноваты?! 4) Мне хотелось хоть чем-нибудь искупить свою вину перед ним [Ленским]. Ответ: _______________________________________. 3 Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 1) Помню, как я сидела над первой главой «Тараса Бульбы» и вылавливала из нее деепричастные обороты, как мух из супа. 2) Мне хотелось хоть чем-нибудь искупить свою вину перед ним. 3) Шарю глазами по строчкам, ищу сложноподчиненное с придаточными следствия и определительным. 4) Я вошла в комнату, вытащила из портфеля тетрадь, раскрыла ее на сегодняшнем домашнем задании и зачеркнула последнее предложение. Ответ: _______________________________________. 4 Из предложений 8 -12 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её значением – «завершённость действия, доведение действия до конечной цели». Ответ: _______________________________________. 5 Из предложений 34-39 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: « В кратких страдательных причастиях прошедшего времени всегда пишется одна буква Н». Ответ: _______________________________________. 6 Замените разговорное слово «корявую» в предложении 32 стилистически нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. Ответ: _______________________________________. 7 Замените словосочетание «педагогический метод» (предложение 2), построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. Ответ: _______________________________________. 8 Выпишите грамматическую основу предложения 39. Ответ: _______________________________________. 9 Среди предложений 35-39 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого предложения. Ответ: _______________________________________. 10 В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. Предложение получилось не по схеме и, (1) пожалуй, (2) не совсем ясное для других по смыслу. Ирина Ивановна, (3) возможно, (4) не поймет. Чего доброго, (5) поставит двойку. Ответ: _______________________________________. 11 Укажите количество грамматических основ в предложении 26. Ответ запишите цифрой. Ответ: _______________________________________. 12 В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной связью. Я читаю, (1) и меня невольно уносит куда-то далеко, (2) в девятнадцатый век, (3) и я вижу снежные сугробы, (4) и старую мельницу, (5) и плотину, (6) и вижу, (7) как Онегин в тоске глядит на убитого Ленского. Ответ: _______________________________________. 13 Среди предложений 10-13 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. Ответ: _______________________________________. 14 Среди предложений 28–31 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

Автор: Гость