Каковы итоги Реформации в Германии,в Франции,в Англии?

Гость: Гость:

Реформация в Европе была подготовлена стремительный подъемом культуры в эпоху Возрождения, стремлением личности к большей свободе и самостоятельности. Реформация – это время кризиса католической церкви. Несмотря на попытки церкви задушить Реформацию и отдельные успехи, из под ее власти вырвались Англия и Шотландия, Скандинавские страны, Голландия, Северная Германия, часть Франции.Реформация оставила глубокий след в истории, она изменила духовный, политический и экономический характер европейского общества.Итогом Реформации стало появление национальных церквей, укрепление светской власти, создание условий для развития национальных государств.