Современниками были. тест по истории Петр 1 1) Ф. Ф. Ушаков и А. В. Суворов 2) патриа??х Филарет и Е. И. Пугачёв 3) A. Л. Ордин-Нащокин и М. В. Ломоносов 4) С. Т. Разин и А. Д. Меншиков

История

Современниками были. тест по истории Петр 1 1) Ф. Ф. Ушаков и А. В. Суворов 2) патриа??х Филарет и Е. И. Пугачёв 3) A. Л. Ордин-Нащокин и М. В. Ломоносов 4) С. Т. Разин и А. Д. Меншиков

Автор: Гость