Туристу надо было пройти 72 км. в первый деньон прошел 0,2 всего пути, а во второй ден?? - 0,35 всего пути.Сколько км осталось пройти туристу?
Математика
Туристу надо было пройти 72 км. в первый деньон прошел 0,2 всего пути, а во второй ден?? - 0,35 всего пути.Сколько км осталось пройти туристу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.2 всего пути = 14, 4 км 0.35 всего пути = 25, 2 км 72 км - (14, 4 км + 25, 2 км) = 32, 4 км. Ответ: туристу осталось пройти 32, 4 км.
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