Решите пример (9/22+1 целая 12/33) * 132 - 8/13 * 0,1625=
Математика
Решите пример (9/22+1 целая 12/33) * 132 - 8/13 * 0,1625=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(9/22 + 1 целая 12/33) * 132 - 8/13 * 0,1625 = 233,9 1) 9/22 + 1 целая 12/33 = 27/66 + 1 целая 24/66 = 1 целая 51/66 2) 1 целая 51/66 * 132 = 117/66 * 132 = 117 * 132 : 66 = 234 3) 8/13 * 0,1625 = 8 * 0,1625 : 13 = 0,1 4) 234 - 0,1 = 233,9 Пояснения: 9/22 = (9*3)/(22*3) = 27/66 - доп.множ. 3 12/33 = (12*2)/(33*2) = 24/66 - доп.множ. 2 1 целая 51/66 = (1*66+51)/66 = 117/66
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