Дана окружность радиуса 1 сантиметра .из одной точки к ней проведены две параллельные прямые. Найдите расстояние между точками касания. Какой результат вы получили?
Математика
Дана окружность радиуса 1 сантиметра .из одной точки к ней проведены две параллельные прямые. Найдите расстояние между точками касания. Какой результат вы получили?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 см, т.к. если провести отрезок с концами в точках касания, образуется диаметр окружности, который равен 2-ум радиусам
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