Дана окружность радиуса 1 сантиметра .из одной точки к ней проведены две параллельные прямые. Найдите расстояние между точками касания. Какой результат вы получили?

Математика

Дана окружность радиуса 1 сантиметра .из одной точки к ней проведены две параллельные прямые. Найдите расстояние между точками касания. Какой результат вы получили?

Автор: Гость