Ромашка при сушке теряет 21/25 своей массы.Сколько надо собрать ро21/25,что бы получит?? 20 кг сушеной
Математика
Ромашка при сушке теряет 21/25 своей массы.Сколько надо собрать ро21/25,что бы получит?? 20 кг сушеной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зачем человеку столько ромашки .-.
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