Ромашка при сушке теряет 21/25 своей массы.Сколько надо собрать ро21/25,что бы получит?? 20 кг сушеной

Математика

Ромашка при сушке теряет 21/25 своей массы.Сколько надо собрать ро21/25,что бы получит?? 20 кг сушеной

Автор: Гость