Почему одни растения могут распространяться таким способом как описано в тексте ?? другие не могут? в ответе приведи два свойства которыми должны обладать растения-переселенцы

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Растения имеют семена, с помощью которых они размножаются по местности. Например, одуванчик имеет пух-это и есть семя, которое переносится силами ветра или живого сужества, вплоть от животного до человека.<br />Такие семена обладают свойствами: липучести и легкости. <br />На заметку: одуванчик не единственное растение, "переселяющее" свои семена на другие территории.