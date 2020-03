Составьте диолог на немецком на тему "школа"

Гость: Гость:

- Hallo, machen wir uns bekannt. - Hallo, ich heiße… Ich bin … Jahre alt. Und Sie? - Sie dürfen mich duzen. Mein Name ist… und ich bin … Jahre alt. - Sehr angenehm! Ich komme aus… Und woher kommst du? - Ich komme aus… Was bist du? Bist du Student? - Nein, ich gehe noch in die Schule. Und du? - Ich auch! Liebst du deine Schule? - Selbstverständlich! Mein Lieblingsfach ist… - Ich liebe … auch! Wir haben viel gemeinsames! - Kannst du mir bitte deine Telefonnummer geben? - Warum nicht? Перевод: - Привет, давай познакомимся. - Привет, меня зовут… Мне… лет. А Вам? - Можете называть меня на «ты». Меня зовут… и мне… лет. - Очень приятно! Я из… А откуда ты? - Я из… Чем ты занимаешься? Ты студент? - Нет, я пока хожу в школу. А ты? - Я тоже. Ты любишь свою школу? - Само собой! Мой любимый предмет - … - Я тоже люблю… У нас много общего! - Можешь дать мне свой телефон? - Почему бы и нет?