Почему апрель называют водолеем

Окружающий мир
Почему апрель называют водолеем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что, в Апреле берега рек начинают выходить за её пределы.  
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