Почему апрель называют водолеем
Окружающий мир
Почему апрель называют водолеем
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Гость:
Потому что, в Апреле берега рек начинают выходить за её пределы.
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