Закончи предложение слово икона значит _--------------- Белый цвет в иконописи ------- Черный ----- ,красный-----

Окружающий мир
Закончи предложение слово икона значит _--------------- Белый цвет в иконописи ------- Черный ----- ,красный-----
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Икона значит живописное изображение Бога 2 это символ божественного света чёрный это ощущение смерти а красный это кровь
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