8/15 или 11/20 кто весит больше
Математика
8/15 или 11/20 кто весит больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8/15 = 32/60 11/ 20 = 33/60 33/60 > 32/60 следовательно 11/20>8/15
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