Некоторое число увеличили в 2,5 раза, а затем вычли половину исходного числа, после чего получили число на 4,4 больше исходного. Чему равно исходное число? Только ответ нужен!
Математика
Некоторое число увеличили в 2,5 раза, а затем вычли половину исходного числа, после чего получили число на 4,4 больше исходного. Чему равно исходное число? Только ответ нужен!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.5*х-(х/2)-х=1.99 (5х/2)-(х/2)-(2х/2)=1.99 х=1,99
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