Некоторое число увеличили в 2,5 раза, а затем вычли половину исходного числа, после чего получили число на 4,4 больше исходного. Чему равно исходное число? Только ответ нужен!

Математика

Некоторое число увеличили в 2,5 раза, а затем вычли половину исходного числа, после чего получили число на 4,4 больше исходного. Чему равно исходное число? Только ответ нужен!

Автор: Гость