Помогите не могу сделать номер 3! Знатоки английского не проходите мимо!
Английский язык
Помогите не могу сделать номер 3! Знатоки английского не проходите мимо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.has just struck 2.have been built 3.have you wore? 4.have known 5.have been buying 6.has spent 7.doesn't tell 8.have owned
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