640-x=460+47 323+x=625-274 500-x=364-155 x+380=564-125 (пишем по скобкам цифры тоесть номера примеров)
Математика
640-x=460+47 323+x=625-274 500-x=364-155 x+380=564-125 (пишем по скобкам цифры тоесть номера примеров)
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123е6790014 9025785790
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