Тело массой 3 кг, погружено в жидкость, вытесняет 2,5 кг этой жидкости.Утонет ли это ??ело? Ответ с решением пожалуйста, заранее спасибо!
Физика
Тело массой 3 кг, погружено в жидкость, вытесняет 2,5 кг этой жидкости.Утонет ли это ??ело? Ответ с решением пожалуйста, заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=3кг pвод=1000кг/м3 g=10 ньютонов найти Fa-? V-? Решение Fa=pgv , v=m:p Решение V=3кг:1000кг/м3=0,003м3 Fa=1000кг/м3*10 ньютонов *0,003м3=30ньютонов По закону архимеда если сила тяжести больше чим сила архимеда то тело тонет
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