Тело массой 3 кг, погружено в жидкость, вытесняет 2,5 кг этой жидкости.Утонет ли это ??ело? Ответ с решением пожалуйста, заранее спасибо!

Физика

Тело массой 3 кг, погружено в жидкость, вытесняет 2,5 кг этой жидкости.Утонет ли это ??ело? Ответ с решением пожалуйста, заранее спасибо!

Автор: Гость