Тело массой 3 кг, погружено в жидкость, вытесняет 2,5 кг этой жидкости.Утонет ли это ??ело? Ответ с решением пожалуйста, заранее спасибо!

Физика
Тело массой 3 кг, погружено в жидкость, вытесняет 2,5 кг этой жидкости.Утонет ли это ??ело? Ответ с решением пожалуйста, заранее спасибо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=3кг pвод=1000кг/м3 g=10 ньютонов найти Fa-? V-? Решение Fa=pgv , v=m:p Решение V=3кг:1000кг/м3=0,003м3 Fa=1000кг/м3*10 ньютонов *0,003м3=30ньютонов По закону архимеда если сила тяжести больше чим сила архимеда то тело тонет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Народы, их язык, элементы духовной культуры, особенности быта Мексики
Ответить
Русский язык
Выполнить задание: 1)Определить тип речи. 2)Найти 2 глагола в прошедшем времени, и разобрать их по составу. 3)Укажите предложение с обособле...
Ответить
Алгебра
Решение уравнения (восьмой класс)
Ответить
Химия
Чему равна сумма коэфицентов в уравнение горения этана в избытке кимлорода
Ответить
Химия
Химия 11 класс!срочно
Ответить