Выполнить задание: 1)Определить тип речи. 2)Найти 2 глагола в прошедшем времени, и разобрать их по составу. 3)Укажите предложение с обособленным определением. 4)Укажите сложные предложения, в составе которого входит просто...

Русский язык

Выполнить задание: 1)Определить тип речи. 2)Найти 2 глагола в прошедшем времени, и разобрать их по составу. 3)Укажите предложение с обособленным определением. 4)Укажите сложные предложения, в составе которого входит простое неполное предложение. 5)Проанализируйте слово "Сжав" : Фонетический разбор, По составу, Указать орфограммы. 6) Выписать слова с орфограммами, гласными и согласными в корне, Объяснить. Текст: Пушкин до того удивил меня изящной простотой и музыкой стиха, что долгое время проза казалась мне неестественной. Даже читать её было как-то неловко и неинтересно. Известный пролог к поэме «Руслан и Людмила» напомнил мне лучшие сказки бабушки, сжав их в одну. В моём воображении ясно рисовались таинственные следы невиданных зверей, которыми примята трава, ещё не стряхнувшая капель утренней росы. Полнозвучные строчки стихов запоминались удивительно легко, претворяя во что-то праздничное всё, о чём бы они не говорили. Это делало меня счастливым, а жизнь мою легкой и приятной.

Автор: Гость