Чем доказана взаимосвязь организма со средой его обитания?
Биология
Чем доказана взаимосвязь организма со средой его обитания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Среда обитания как комплекс абиотических, биотических условий для жизни. Значение солевого состава воды в нормальной жизнедеятельности гидробионтов. Теплокровность - одно из приспособлений живых организмов для существования в наземно-воздушной среде
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