Напишите сочинение на тему"Доволен ли ты своим временем?"
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Напишите сочинение на тему"Доволен ли ты своим временем?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я довольна своим временем!Сейчас возможно многое!Сейчас есть компьютеры, телефоны, телевизоры и многое - многое другое!Раньше такой техники не было,а когдато в древности небыло даже школ.Потом придумали школы,но учили не грамматике,а выживанию!В древней Греции учили мальчиков и девочек отдельно,а сейчас уже все дети учатся вместе,грамматике!Мы можем связатся по телефону с людьми с любого расстояния . Раньше нотовили на костре,а сейчас в духовке или на плите.Раньше не было ни каких микроволновок, хлебопечек,холодильников,не говоря уже о самолётах,ракетах,вертолётах. Я горжусь своим временем!
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