Нарисуй схему поясняющую как с помощью двух подвижных блоков можно выиграть в силе в 4 раза. Сможете ли вы найти два решения ?

Гость: Гость:

Рисовать не буду, нарисуй сам. Но объясню. Один подвижный блок даёт выигрыш в силе 2 раза, если к крючку первого подвижного блока присоединить одно плечо второго, а второе его плечо присоединить к потолку то выигрыш в силе будет 4 раза.