Нарисуй схему поясняющую как с помощью двух подвижных блоков можно выиграть в силе в 4 раза. Сможете ли вы найти два решения ?

Физика
Нарисуй схему поясняющую как с помощью двух подвижных блоков можно выиграть в силе в 4 раза. Сможете ли вы найти два решения ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисовать не буду, нарисуй сам. Но объясню. Один подвижный блок даёт выигрыш в силе 2 раза, если к крючку первого подвижного блока присоединить одно плечо второго, а второе его плечо присоединить к потолку то выигрыш в силе будет 4 раза.
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