Назовите последствие феодальной раздробленности Руси

История
Назовите последствие феодальной раздробленности Руси
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- ослабление обороноспособности русских княжеств (впоследствии это приведет к их завоеванию монголо-татарами) - развитие культуры, рост городов (каждый князь старался обустроить и сделать самым красивым столицу своего княжества)  - продолжение княжеских междоусобиц (стали менее ожесточенными, чем раньше, когда князья боролись за киевский престол)
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