Назовите последствие феодальной раздробленности Руси

Гость: Гость:

- ослабление обороноспособности русских княжеств (впоследствии это приведет к их завоеванию монголо-татарами) - развитие культуры, рост городов (каждый князь старался обустроить и сделать самым красивым столицу своего княжества) - продолжение княжеских междоусобиц (стали менее ожесточенными, чем раньше, когда князья боролись за киевский престол)