Назовите последствие феодальной раздробленности Руси
История
Назовите последствие феодальной раздробленности Руси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- ослабление обороноспособности русских княжеств (впоследствии это приведет к их завоеванию монголо-татарами) - развитие культуры, рост городов (каждый князь старался обустроить и сделать самым красивым столицу своего княжества) - продолжение княжеских междоусобиц (стали менее ожесточенными, чем раньше, когда князья боролись за киевский престол)
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