Что значит весовая категория abc в каратэ?
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Что значит весовая категория abc в каратэ?
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Смешанная весовая категория
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