Самое глубокое озеро в мире достояние россии
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Самое глубокое озеро в мире достояние россии
Ответ(ы) на вопрос:
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Байкал-самое глубокое озеро в мире
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