Нужно 2 слова с 2 приставками+корнем+ 2 суффиксами и без окончания. Ещё 2 слова с 2 корнями, между ними соединительная гласная+суффикс+ окончание

Русский язык
Нужно 2 слова с 2 приставками+корнем+ 2 суффиксами и без окончания. Ещё 2 слова с 2 корнями, между ними соединительная гласная+суффикс+ окончание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не-раз-говор-чив-ость (правда окончание здесь нулевое), а вот не-раз-гово-чив-о без окончания, так как наречие пре-увелич-енн-о верт-о-лёт-н-ый черн-о-мор-ск-ий
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