Нужно 2 слова с 2 приставками+корнем+ 2 суффиксами и без окончания. Ещё 2 слова с 2 корнями, между ними соединительная гласная+суффикс+ окончание

Русский язык

Нужно 2 слова с 2 приставками+корнем+ 2 суффиксами и без окончания. Ещё 2 слова с 2 корнями, между ними соединительная гласная+суффикс+ окончание

Автор: Гость