Помогите пожалуйста вопросы 2-6 заранее спасибо

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2-Ослабление обороны способности. Продолжалось дробление княжеств Также продолжаются усобицы между князьями. 3-Куликовская битва. Укрепляется авторитет Московских князей. Это стало моральной победой. Усиливается роль Москва как центра объединение. 4-Боголюбский-Он объявляет себя первым самодержавцем.И новой столицей сделал г.Владимир. Невский-Невская битва и Ледовое побоище. Батый -Верховый хан внук Чингисхана,объявляет великий поход на запад. Иван Калита-переезд метрополита Петра из Владимира в Москву. Москва становится религиозным центром. 5-Вече-народное собрание Ярлык-Ханы давали ярлык князьям,чтоб они могли править. 6-1327-битва на реке Калке. 5 апреля 1242-Ледовое побоище 1327-Тверское восстание против баскака Чульхана 8 сентября 1380-Куликовская битва.