Помогите пожалуйста вопросы 2-6 заранее спасибо

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Помогите пожалуйста вопросы 2-6 заранее спасибо
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-Ослабление обороны способности.   Продолжалось дробление княжеств Также продолжаются усобицы между князьями. 3-Куликовская битва.    Укрепляется авторитет Московских князей.    Это стало моральной победой.    Усиливается роль Москва как центра объединение. 4-Боголюбский-Он объявляет себя первым самодержавцем.И новой столицей сделал г.Владимир.     Невский-Невская битва и Ледовое побоище.     Батый -Верховый хан внук Чингисхана,объявляет великий поход на запад.      Иван Калита-переезд метрополита Петра из Владимира в Москву. Москва становится религиозным центром.  5-Вече-народное собрание     Ярлык-Ханы давали ярлык князьям,чтоб они могли править. 6-1327-битва на реке Калке.     5 апреля 1242-Ледовое побоище     1327-Тверское восстание против баскака Чульхана 8 сентября 1380-Куликовская битва.
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