Мы живем в обществе одноразового потребления
Биология
Мы живем в обществе одноразового потребления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для него характерна нерациональная расточительная эксплуатация природных ресурсов. Для сохранения человеческой цивилизации необходимо построить природосберегающее общество, разумно использующее природные ресурсы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
Представьте трехчлен в виде квадрата двучлена а²+2а+1; х²-2х+1; у²+10у+25; 4-20с+25с²; а²-6аb+9b²; 4x²+4xy+y²; 81z²-18az+a²; 9n²+12mn+4m²; a²b²+2ab...
Русский язык
Нужно 2 слова с 2 приставками+корнем+ 2 суффиксами и без окончания. Ещё 2 слова с 2 корнями, между ними соединительная гласная+суффикс+ окончание