Мы живем в обществе одноразового потребления

Биология
Мы живем в обществе одноразового потребления
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для него характерна нерациональная расточительная эксплуатация природных ресурсов. Для сохранения человеческой цивилизации необходимо построить природосберегающее общество, разумно использующее природные ресурсы. 
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