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Умножьте вектор a(4;2;-1) на -3
Математика
Умножьте вектор a(4;2;-1) на -3
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ответ,;;;;;;;;;;;;; а(-12;-6;3)
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