Объясните выражение "Отвага–половина спасения"

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Объясните выражение "Отвага–половина спасения"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например человек говорит что он смелый может кого угодно спасти,а когда случилась беда то люди его зовут,а он боится спасать поэтому если человек отважен,а людей боится спасать то это пол дела.
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