Вычислить сумму 1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2 Объясните пожалуйста решение) Тут уже был похожий вопрос, но я не поняла объяснения.

Алгебра

Вычислить сумму 1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2 Объясните пожалуйста решение) Тут уже был похожий вопрос, но я не поняла объяснения.

Автор: Гость