Вычислить сумму 1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2 Объясните пожалуйста решение) Тут уже был похожий вопрос, но я не поняла объяснения.

Алгебра
Вычислить сумму 1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2 Объясните пожалуйста решение) Тут уже был похожий вопрос, но я не поняла объяснения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1^2-2^2+3^2-4^2+...+99^2-100^2+101^2=1² +(3-2)(3+2)+ (5-4)(5+4).... (101-100)(101+100)=1+5+9+13+......201 замечаем, что это арифметическая прогрессия, с  d=4,  в ней 51 членов (201+ 1):4=51) S ₅₁ = (1 + 201)/2 * 51 = 5151

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как решить помогите пожалуйста
Ответить
Физика
Нарисуй схему поясняющую как с помощью двух подвижных блоков можно выиграть в силе в 4 раза. Сможете ли вы найти два решения ?
Ответить
Химия
Как из C2H5NO2 получить C2H5NH2
Ответить
Математика
Умножьте вектор a(4;2;-1) на -3
Ответить
Другие предметы
Объясните выражение: Отвага - половина спасения.
Ответить