Текст с наречиями:утром, быстро, сначала, решительно, без устали, пешком, верхом, затем, снова, скоро, бесследно, вдруг, долго, медленно, вечером

Гость: Гость:

Ранним утром мы с друзьями решили прогуляться на велосипедах. Встав засветло, быстро выехали в поле. Сначала мы решительно крутили педали, катясь наперегонки. Без устали мы с ребятами устремлялись вдаль, обгоняя прохожих, прогуливавшихся пешком. Мимо нас верхом на гнедом скакуне проскакал всадник, затем бесследно исчезнувший вдали. Снова по пути стали появляться пешие странники, которые скоро исчезали. Вдруг один из нас наехал на камень и упал. Мы остановились и долго приводили в порядок его велосипед. Потом перекусили и отправились назад. Возвращались мы поздно вечером, медленно крутя педали