Подумай, как при необходимости изготовить носки?
Окружающий мир
Подумай, как при необходимости изготовить носки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно связать ну или на край ситуации сшить из тряпок
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