Найдите по формуле площади прямоугольника S= ab значение
Математика
Найдите по формуле площади прямоугольника S= ab значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 1/5*3/7=21/5*3/7=9/5=1 4/5
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