Тело сброшенное вниз с некоторой высоты совершает свободное падение. Через какое время его скорость достигнет 40 м/с? С какой высоты сброшен но тело?
Физика
Тело сброшенное вниз с некоторой высоты совершает свободное падение. Через какое время его скорость достигнет 40 м/с? С какой высоты сброшен но тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T=v/a=40/10=4 секунды s=at(в квадрате)/2=10*16/2=80 метров
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